Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву и обратно стало проще благодаря биометрии

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву и обратно стало еще проще. В Пулково и Шереметьево заработал сервис посадки в самолет по биометрии.

Таким способом можно пройти регистрацию на рейс и предполетные формальности. Бумажный паспорт в этом случае предъявлять не нужно, но обязательно взять его с собой.

Первым рейсом и первой авиакомпанией, которая приняла пассажиров с биометрией, стала "Россия". Рейс отправился 1 июня из Санкт-Петербурга в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.