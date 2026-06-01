01 июня, 12:15Транспорт
Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву и обратно стало проще благодаря биометрии
Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву и обратно стало еще проще. В Пулково и Шереметьево заработал сервис посадки в самолет по биометрии.
Таким способом можно пройти регистрацию на рейс и предполетные формальности. Бумажный паспорт в этом случае предъявлять не нужно, но обязательно взять его с собой.
Первым рейсом и первой авиакомпанией, которая приняла пассажиров с биометрией, стала "Россия". Рейс отправился 1 июня из Санкт-Петербурга в Москву.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.