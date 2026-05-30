Интервалы движения поездов увеличили на МЦД-2 и МЦД-3

График движения поездов на МЦД-2 и МЦД-3 изменили из-за работ по замене стрелочного перевода. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

На Рижском направлении интервалы движения увеличены до 1 часа 20 минут, на Курском – до 30 минут. Часть поездов следует по укороченным маршрутам.

На Ленинградском и Казанском направлениях также увеличены интервалы движения, часть поездов следует до станций без остановок.

