25 мая, 11:15
Скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч в Подмосковье
Сервисы проката электросамокатов подмосковных Мытищ должны ограничить скорость средств индивидуальной мобильности до 15 километров в час. В жилых и дворовых зонах скорость снизят до 10 километров в час.
Начальник управления по взаимодействию с федеральными транспортными системами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Ксения Шупель сообщила, что администрации округов определяют максимальное количество СИМ для использования.
