Жители Мытищ пожаловались на киногруппу из-за занятых парковок

Жители Мытищ пожаловались в Госавтоинспекцию на киногруппу из-за занятых парковочных мест. По их словам, большую часть парковки возле жилого комплекса заняли фургоны и автомобили съемочной группы.

Люди считают, что парковка должна быть свободной для личного транспорта и требуют освободить территорию. При этом некоторые обратили внимание, что о съемках предупреждали заранее и проблема связана с нехваткой парковочных мест в самом жилом комплексе.

