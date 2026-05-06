Новости Москвы: новая дорога появится на севере Москвы

На севере Москвы появится новая дорога, которая соединит Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект. Для этого сейчас расширяют Нижнюю улицу неподалеку от Белорусского вокзала. Благодаря новому маршруту сократится перепробег при движении по внутренней стороне ТТК в сторону улицы Нижняя Масловка.

Строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выходит на финишную прямую. Сейчас работы идут в районе Южное Бутово, где завершается возведение последнего пятого участка, включающего путепровод через железную дорогу. Трасса свяжет пять вылетных магистралей, а также станет дублером МКАД на юге и юго-западе.

