Автоэксперты сообщили о проблемах с оплатой парковки зимой

Автоэксперты заявили о проблемах с оплатой парковки зимой – дорожную разметку может занести снегом, и водители не всегда понимают, что находятся на платной стоянке.

Сейчас в Москве автомобилистам нужно оплатить парковку в течение пяти минут, иначе приходит штраф. Минтранс предложил ввести по всей России постоплату. Водители смогут сначала оставить автомобиль, а оплатить – позже в течение суток.

Инициатива касается парковок без шлагбаумов. В ведомстве считают, что новый подход снизит количество штрафов и сделает систему удобнее для автомобилистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.