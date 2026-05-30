ЦППК объяснила принцип двойной валидации на МЦД и пригородных электричках

На МЦД и пригородных электричках ввели двойную валидацию. Теперь банковскую карту нужно прикладывать и на входе, и на выходе. Если сделать это только один раз, доступ к оплате поездок по карте временно заблокируют.

Пресс‑секретарь Центральной ППК Антон Аксенов пояснил, что система должна фиксировать весь путь, иначе поездка считается неоплаченной. Если турникеты или валидаторы не работали, об этом можно сообщить в личном кабинете. После проверки доступ восстановят без штрафа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.