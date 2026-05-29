Автоюрист призвал привести правила парковки к единому стандарту в РФ

В России хотят ввести постоплату парковок на федеральном уровне. По словам автоюриста Сергея Радько, в каждом регионе действуют разные правила оплаты и разные размеры штрафов. Все это необходимо привести в соответствие, чтобы единое правило оплаты и единое наказание действовали по всей стране.

Радько отметил, что 5 минут бесплатного времени после парковки недостаточно. За это время водитель может не успеть найти столбик с номером парковки, особенно при проблемах с интернетом и навигацией. Он предложил увеличить бесплатное время до 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.