"Новости дня": пользователей каршеринга и кикшеринга начнут проверять по биометрии

Личность пользователей каршеринга и сервисов аренды самокатов в России начнут проверять с помощью биометрии. Система будет сверять лицо пользователя с Единой биометрической базой и проверять наличие водительских прав. Предполагается, что это поможет бороться с использованием чужих аккаунтов.

Тестирование технологии планируют начать в Москве и области до 2027 года. Подробнее – в программе "Новости дня".