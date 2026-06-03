"Новости дня": почти 5 км дорог построят на севере Москвы в Молжаниновском районе

Почти 5 километров дорог построят на севере Москвы в Молжаниновском районе. Работы проведут поэтапно. Сначала продлят Лужскую улицу от остановки Молжаниново до одноименного жилого комплекса, после этого сделают проезд от станции Новоподрезково с выходом на Ленинградское шоссе.

Также реконструируют улицы Синявскую и 2-ю Подрезковскую. На втором этапе строители займутся развязкой на Ленинградском шоссе. Там появятся новые заезды и выезды на магистраль, путепровод, а также обустроят дороги и тротуары для пешеходов в районе поселка Черкизово.

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