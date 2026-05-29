Штраф до 90 тыс грозит за преднамеренное повреждение номеров на электросамокатах в РФ

В России за преднамеренное повреждение номеров на электросамокатах пользователям придется заплатить штраф – он может доходить до 90 тысяч рублей. Об этом напомнили в популярном сервисе кикшеринга.

В последнее время в столице участились случаи, когда подростки скручивают или закрашивают номера, чтобы избежать штрафов и блокировок аккаунтов. В компании рассказали, что вычислить вандалов несложно. Для этого используют данные с уличных камер и датчики на самокатах. Компании также просят москвичей сообщать, если они заметят поврежденные устройства на улицах города.

