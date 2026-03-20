"Московский патруль": в столице задержали аферистов, "торгующих" запчастями для авто

В Москве задержали мошенников, которые выдавали чужие видеообзоры на запчасти для автомобилей за свои и выставляли на сайтах объявлений. Посмотреть товар перед покупкой они предлагали исключительно в отдаленных городах Подмосковья, поэтому многие покупатели сразу соглашались на доставку.

После того как клиенты переводили деньги, товар им так никто и не отправлял. По такой схеме аферисты действовали уже 7 лет, обманув не менее 90 покупателей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Им грозит до 10 лет колонии.

