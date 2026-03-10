10 марта, 07:15Безопасность
Мошенники начали оформлять кредиты на москвичей по старым фотографиям из баз данных
Одной из последних разработок мошенников, которые пытаются обмануть москвичей, стали их манипуляции со старыми фотографиями потенциальной жертвы. Сканы лица и документов могут оказаться в руках аферистов из-за утечки из баз данных.
Мошенники специально ищут в слитых базах данных "двойников" с чистой кредитной историей, так как именно таким людям банки одобряют крупные займы без дополнительных проверок. Чаще всего базы данных продают кадровые агентства.
