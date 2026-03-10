Мошенники начали оформлять кредиты на москвичей по старым фотографиям из баз данных

Одной из последних разработок мошенников, которые пытаются обмануть москвичей, стали их манипуляции со старыми фотографиями потенциальной жертвы. Сканы лица и документов могут оказаться в руках аферистов из-за утечки из баз данных.

Мошенники специально ищут в слитых базах данных "двойников" с чистой кредитной историей, так как именно таким людям банки одобряют крупные займы без дополнительных проверок. Чаще всего базы данных продают кадровые агентства.

