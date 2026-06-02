"Московский патруль": Дептранс напомнил о санкциях за порчу номеров СИМ

Столичный Дептранс напоминает, что гонщики, скрывающие номера на электросамокатах, рискуют получить пожизненную блокировку в кикшеринговых сервисах. Для анонимности они закрашивают или отрывают регистрационные знаки, что по закону приравнивается к вандализму.

Кикшеринговые компании штрафуют таких нарушителей на 5 тысяч рублей. Кроме того, записи с городских камер передаются в полицию, которая также привлекает вандалов к ответственности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".