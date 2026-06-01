Банковскую карту могут заблокировать пассажирам МЦД в Москве за нарушение проезда

С блокировкой банковской карты теперь могут столкнуться забывчивые пассажиры Московских центральных диаметров. Речь идет о тех, кто прикладывает карту к турникету только один раз за поездку. Перевозчик напомнил, что однократная валидация является нарушением правил проезда.

Пассажир видит на валидаторе текст: "Банковская карта в стоп-листе". Карта автоматически блокируется. Снять ограничение можно в приложении "Метро Москвы", но придется доплатить 334 рубля. Это стоимость поездки на максимальное расстояние, так как без одной из валидаций система не может определить протяженность маршрута.

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