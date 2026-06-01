Расписание электричек изменилось на МЦД-4. С 1 июня, а также с 6 по 8 и с 12 по 15 июня интервалы движения увеличат, а у некоторых поездов на время станет другим набор остановок.

На Калужском направлении и центральном участке МЦД-4 часть составов от Апрелевки проследует до станции Марьина Роща. Некоторые электрички отменят. На Нижегородском направлении в отдельных случаях интервал движения увеличат до 20 минут.

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