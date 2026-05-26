Биометрия и NFC помогут быстрее оплачивать проезд в метро Москвы

Биометрию можно использовать на всех станциях метро в Москве, за последние годы сократилось время реакции турникетов. Об этом сообщил директор Института транспортного планирования Михаил Якимов.

Также у москвичей скоро появится новый способ оплаты проезда виртуальной "Тройкой" через модуль NFC в смартфоне. Для прохода в метро и на МЦК достаточно будет приложить телефон к турникету.

Сейчас специалисты Московского метрополитена тестируют новую функцию для смартфонов на базе Android. Эксперты объясняют, что устройство сможет работать по аналогии с банковской картой или NFC-меткой.

