Сервис автоматизированной оплаты проезда появился на двух столичных дорогах

Сервис автоматической оплаты проезда появился на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

Услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для оплаты необходимо заключить договор оферты, прикрепить к лицевому счету марку и номер автомобиля, после чего пополнить баланс в мобильном приложении "Главная дорога". Списания будут происходить автоматически.

"В основе сервиса – технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. Сейчас услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физических лиц", – рассказал Ликсутов.

На проспекте Багратиона за проезд начисляется и списывается плата по тарифу на 5% ниже базового, на северном обходе Одинцова для оплаты система автоматически открывает шлагбаум и списывает средства. Процесс происходит за 1–3 секунды.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, проспект Багратиона смог улучшить транспортную доступность более чем для 1,5 миллиона горожан и перераспределить потоки транспорта.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 68 миллиардов рублей. Благодаря новому механизму удалось минимизировать бюджетные расходы, использовать современные решения и в сжатые сроки ввести трассу в эксплуатацию, пояснил Гарбузов.

Кроме того, проспект Багратиона поспособствовал сокращению перепробега машин примерно на 3 километра и снижению время в пути. Данная дорога интегрирована с северным обходом Одинцова.

Директор АО "Новое качество дорог" Вячеслав Некрасов указал, что технология распознавания госрегистрационных знаков способна делать процесс оплаты автоматическим. Система может фиксировать проезд и формировать начисления.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что финальный участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы закончат в 2026 году. Он проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

На финальном участке возведут 6 искусственных сооружений. В их число входит тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей, а также 2 эстакады-съезда с Липецкой улицы на основной ход диаметра в сторону Каширского и Симферопольского шоссе.

