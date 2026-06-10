Количество арендных электросамокатов могут сократить в Москве. С такой идеей в ЦОДД обратился главный госинспектор безопасности дорожного движения Александр Быков.

В данный момент в кикшеринге доступны 60 тысяч самокатов. Также многие купили себе личные средства индивидуальной мобильности. Их использование контролировать сложнее, признаются специалисты.

С чем связаны возможные ограничения? Что ответили МВД компании по аренде? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.