08 июня, 09:00Транспорт
"Новости дня": 18 дополнительных поездов запустят в Московской области в праздники в июне
В июньские праздники в Московском регионе будут ходить 18 дополнительных пригородных поездов. Составы добавят на маршрутах из Тулы, Рязани, Калуги, Владимира и на других направлениях.
Расписание поездов изменится: 11 июня они будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня – по расписанию воскресенья, а 15 июня вернутся к прежнему графику.
Подробнее – в программе "Новости дня".