"Новости дня": 18 дополнительных поездов запустят в Московской области в праздники в июне

В июньские праздники в Московском регионе будут ходить 18 дополнительных пригородных поездов. Составы добавят на маршрутах из Тулы, Рязани, Калуги, Владимира и на других направлениях.

Расписание поездов изменится: 11 июня они будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня – по расписанию воскресенья, а 15 июня вернутся к прежнему графику.

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