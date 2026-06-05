В ЦППК напомнили, что нарушители правил валидации не смогут оплатить проезд картой

На МЦД и пригородных электричках с 30 мая приостанавливают проход через турникеты по банковской карте при нарушении валидации. Пассажирам нужно прикладывать ее и на входе, и на выходе.

Если сделать это только один раз, доступ к оплате поездок по карте временно заблокируют. Разблокировка карты стоит 334 рублей и доступна через приложение" Метро Москвы" или личный кабинет.

Пресс‑секретарь Центральной ППК Антон Аксенов пояснил, что важны обе валидации для расчета протяженности маршрута. При сбоях оборудования блокировка не применяется, а доступ восстанавливается после отправки заявки.

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