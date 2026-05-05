05 мая, 18:20

В Госдуме предложили удвоить штраф перевозчикам за овербукинг

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили в два раза поднять штраф для авиакомпаний за овербукинг. Соответствующее предложение они направили главе Минтранса РФ Андрею Никитину, передает РИА Новости.

Кроме того, парламентарии предложили обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. При этом человек, который не получил место на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании.

Также факт отказа в перевозке из-за недостатка мест должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Именно на основе этого документа предлагается выплачивать компенсацию в упрощенном порядке. Это необходимо будет сделать в установленный срок, например в течение 10 дней после предоставления реквизитов для перечисления средств.

Авторы инициативы уточнили, что средства должны переводиться пассажиру независимо от стоимости возврата, его права на иные выплаты или предоставления места на другом рейсе.

Они напомнили, что сейчас штраф за отказ в перевозке для юрлиц составляет до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – до 50 тысяч рублей. Однако даже при отказе нескольким людям его размер нельзя сопоставить с экономическими последствиями для компании-перевозчика.

Депутаты считают, что предлагаемая мера поспособствует повышению экономической ответственности авиакомпаний за овербукинг и поможет точнее управлять продажей билетов. Также уменьшится число обращений в суды, а права пассажиров будут восстанавливаться быстрее. При этом граждане все равно смогут требовать полной компенсации.

Ранее глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявлял, что определенный процент билетов все равно должен продаваться через овербукинг, например 1 на 50 пассажиров. Он обратил внимание, что около 5% пассажиров, как правило, не приходят на рейс.

