На цокольном этаже Ленинградского вокзала открыли переход к станции метро "Комсомольская"

На цокольном этаже обновленного Ленинградского вокзала открыли новый переход к станции метро "Комсомольская". Это самая близкая пересадка от поездов дальнего следования в метро без выхода на улицу. Путь занимает около 2 минут.

После открытия обновленного здания у пассажиров появилось больше понятных маршрутов: можно быстро пройти к метро, выйти в город, попасть к пригородным поездам и МЦД, сделать пересадку на наземный транспорт.

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