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03 июня, 07:30

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

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Началась проходка левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Щиту "Елена" предстоит пройти почти 1,5 километра под железнодорожными путями и посадочной платформой ЗИЛ МЦК.

На станции "ЗИЛ" завершены работы по разработке грунта и выносу инженерных коммуникаций, а на "Острове Мечты" заканчиваются земляные работы. На обеих станциях ведется устройство основных конструкций.

Бирюлевская линия станет седьмой линией, появившейся на карте столичного метро за последние годы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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