01 июня, 07:45Транспорт
Спортивный фестиваль ралли "Шелковый путь" пройдет в Москве 7 июня
7 июня в Москве пройдет фестиваль ралли "Шелковый путь". Гостей ждет выставка автомобилей спортивных команд, кастомных машин, квадроциклов и мотоциклов. Посетители смогут попробовать себя в роли пилота или штурмана.
Вечером состоится шоу с проездом участников ралли через праздничную арку. На сцене выступят Cream Soda, диджей Богдан Кантемиров и танцевальный коллектив "Динамит-шоу".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.