Спортивный фестиваль ралли "Шелковый путь" пройдет в Москве 7 июня

7 июня в Москве пройдет фестиваль ралли "Шелковый путь". Гостей ждет выставка автомобилей спортивных команд, кастомных машин, квадроциклов и мотоциклов. Посетители смогут попробовать себя в роли пилота или штурмана.

Вечером состоится шоу с проездом участников ралли через праздничную арку. На сцене выступят Cream Soda, диджей Богдан Кантемиров и танцевальный коллектив "Динамит-шоу".

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