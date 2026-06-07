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07 июня, 21:30

Транспорт

В Москве внедрили новые технологии дорожного строительства

В Москве внедрили новые технологии дорожного строительства

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В Москве начали применять новые технологии при укладке асфальта, которые позволят увеличить срок службы дорог до 30%. При строительстве используется специальная техника, перегружающая горячую асфальтобетонную смесь без температурных перепадов, что снижает риск образования трещин и повышает качество покрытия.

Также проводятся эксперименты с модифицирующими добавками, которые уменьшают вероятность образования колеи на участках с интенсивным движением. Кроме того, внедрена механизированная установка дорожных ограждений, позволяющая значительно ускорить работы по сравнению с ручным способом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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