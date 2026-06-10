МВД предложило сократить число арендных самокатов в Москве

Министерство внутренних дел (МВД) направило официальное обращение в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы с просьбой снизить квоты на размещение прокатных электросамокатов на улицах. Решение связано с ростом числа аварий.

Однако операторы кикшеринга считают, что такие ограничения могут привести к росту популярности частных устройств, контроль над которыми будет невозможен.

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