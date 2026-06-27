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27 июня, 09:15

Происшествия

Самокатчик в Москве разбил стекло такси после ссоры с водителем

Самокатчик в Москве разбил стекло такси после ссоры с водителем

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В Сети распространяется видео, снятое в Москве. На кадрах видно, как мужчина после падения с самоката подходит к такси и несколько раз бьет палкой по лобовому стеклу. Осколки попали на пассажиров, сидящих на заднем сиденье.

По словам самокатчика, таксист якобы "подрезал" его. После инцидента мужчина попытался выместить злость на автомобиле.

По предварительным данным, пострадавших нет, ущерб причинен только транспортному средству. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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