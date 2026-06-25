Менее 1% поездок на электросамокатах в Москве проходят с нарушениями ПДД. Об этом говорят данные операторов кикшеринга. За первые пять месяцев 2026 года в столице произошло 306 аварий с СИМ. В 26% случаев электросамокатами управляли несовершеннолетние.

Для снижения числа нарушений операторы кикшеринга рассматривают обращения граждан и применяют санкции к пользователям. В зависимости от ситуации нарушителю могут вынести предупреждение, назначить штраф или заблокировать аккаунт.

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