Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 16:50

Мэр Москвы

Москва ежегодно увеличивает объем высокотехнологичной медпомощи – Собянин

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ежегодно столица увеличивает объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Жителям города доступны самая современная медицинская техника и высококвалифицированные специалисты. Благодаря применению малоинвазивных методик сокращается средняя длительность пребывания пациента в больнице", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется в 32 городских стационарах по 20 профилям. В 2025 году ее получили свыше 129 тысяч человек. Всего по Москве этот показатель превысил 200 тысяч человек, из которых 15 тысяч составили дети, что более чем в 6 раз выше показателей 2010 года.

По его словам, в перечень были включены новые методы лечения по профилям "травматология и ортопедия", "сердечно-сосудистая хирургия", "гематология" и "педиатрия". С использованием робототехники было выполнено более 4 тысяч операций, что вдвое больше, чем в 2024 году.

В настоящее время столичные стационары продолжают обновление парка тяжелой медицинской техники. По контрактам жизненного цикла было приобретено 278 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности, магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские диагностические аппараты, ангиографы, системы ультразвуковой диагностики и другое.

Ранее Собянин рассказал, что в столице активно развивается онкологическая помощь, внедряются новые стандарты, которые ускоряют процесс лечения. По его словам, выявление злокачественных опухолей на начальных стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,8% в 2025-м.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика