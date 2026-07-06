Количество малоинвазивных операций детям выросло в Москве в 1,5 раза

Количество малоинвазивных операций детям в Москве выросло в 1,5 раза за последние четыре года. Такие хирургические вмешательства проходят в стационарах кратковременного пребывания и не требуют долгого восстановления, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На оказание помощи от госпитализации до послеоперационного наблюдения занимает не более суток. За все время врачи провели детям уже более 80 тысяч таких операций. Время операций в среднем составляет до получаса, что позволяет маленьким пациентам быстро реабилитироваться.

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