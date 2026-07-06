Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 11:45

Общество

Количество малоинвазивных операций детям выросло в Москве в 1,5 раза

Количество малоинвазивных операций детям выросло в Москве в 1,5 раза

Правила для доноров обновят в России с 1 января

Сергей Собянин: поликлинику построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

В Москве продолжают строительство флагманского корпуса НИИ имени Склифосовского

Новости социального блока Москвы

Московская служба онкопсихологов провела более 36 тысяч консультаций

"Новости дня": в России обновили список обследований при диспансеризации

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

С 1 сентября фельдшеры в России смогут оказывать первичную помощь в психиатрии

Сервис медицинских чекапов для отслеживания старения запустили в Москве

Количество малоинвазивных операций детям в Москве выросло в 1,5 раза за последние четыре года. Такие хирургические вмешательства проходят в стационарах кратковременного пребывания и не требуют долгого восстановления, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На оказание помощи от госпитализации до послеоперационного наблюдения занимает не более суток. За все время врачи провели детям уже более 80 тысяч таких операций. Время операций в среднем составляет до получаса, что позволяет маленьким пациентам быстро реабилитироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоМария Рыбакова

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика