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01 июля, 18:30

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Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению мозга

Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению мозга

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Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению и диагностике болезней мозга. Так столица официально становится общемировой площадкой, где будут разрабатывать новые подходы и стандарты. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это открывает прямой доступ к международным научным исследованиям.

По ее словам, для жителей столицы это означает их максимально быстрое внедрение в реальную клиническую практику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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