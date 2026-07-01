Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению мозга

Московский центр имени Соловьева получил уникальный статус партнера ВОЗ по лечению и диагностике болезней мозга. Так столица официально становится общемировой площадкой, где будут разрабатывать новые подходы и стандарты. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это открывает прямой доступ к международным научным исследованиям.

По ее словам, для жителей столицы это означает их максимально быстрое внедрение в реальную клиническую практику.

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