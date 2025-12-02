Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:30

Общество

"Деньги 24": число застрахованных по ДМС россиян увеличилось почти на 22%

"Деньги 24": число застрахованных по ДМС россиян увеличилось почти на 22%

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 3 декабря

Ночные заморозки вернулись в Москву

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 2 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 2 декабря

Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не закрыв старую

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 78% 2 декабря

В России выросло число заболевших гриппом и коронавирусом

В Госдуме предложили отменить комиссию за банковские переводы близким родственникам

В России пенсионеры получат две выплаты в декабре

Число россиян, застрахованных по ДМС, увеличилось почти на 22%, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, за 9 месяцев объем сборов по добровольному медстрахованию вырос до 240 миллиардов рублей. Из них более 80% – это платежи работодателей за своих работников.

Эксперт отметил, что личные полисы ДМС оформляют единицы, в компаниях долю от расходов покрывают сами сотрудники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществовидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика