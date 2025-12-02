"Деньги 24": число застрахованных по ДМС россиян увеличилось почти на 22%

Число россиян, застрахованных по ДМС, увеличилось почти на 22%, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, за 9 месяцев объем сборов по добровольному медстрахованию вырос до 240 миллиардов рублей. Из них более 80% – это платежи работодателей за своих работников.

Эксперт отметил, что личные полисы ДМС оформляют единицы, в компаниях долю от расходов покрывают сами сотрудники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.