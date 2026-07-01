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01 июля, 20:28

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Симоньян рассказала, что продолжает работать параллельно с лечением от онкологии

Симоньян рассказала о своем состоянии на фоне борьбы с онкологией

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от онкологии, рассказала, что совмещает борьбу с онкологией и работу. Об этом она заявила в интервью китайскому порталу "Гуаньча", запись которого доступна на Rutube.

"Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети (у Симоньян трое детей – дочери Марьяна, Маро и сын Баграт. – Прим. ред.). Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Я не имею права", – сказала она.

Симоньян также отметила, что не считает себя счастливой, так как потеряла близкого человека – супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который скончался в сентябре 2025 года. При этом она подчеркнула, что старается сохранять силы и продолжает работу.

В 2025 году Симоньян диагностировали рак. В октябре она начала курс химиотерапии, а в декабре сообщила о старте третьего курса, отметив, что переносит лечение по-разному – самочувствие ухудшалось сразу после процедур, но в остальные дни ей удавалось жить обычной жизнью.

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