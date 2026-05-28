28 мая, 06:45
Медицинские справки начнут выдавать через мессенджер МАХ
Медицинские справки скоро начнут выдавать через национальный мессенджер МАХ. Об этом заявили в Минздраве. Система автоматически сформирует документы на основе данных из электронных медицинских карт.
Речь идет о наиболее востребованных справках. Это сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и документы об отсутствии контактов с инфекционными больными.
