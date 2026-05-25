Москвичи с жалобами на боли в колене могут пройти рентген до посещения терапевта

В Москве пациенты с определенными жалобами могут получить направления на исследования еще до того, как попадут к профильному специалисту. О нововведении в интервью РБК рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, прием у врача должен быть максимально результативным, а для этого доктору необходимо иметь все данные заранее.

"По части случаев мы поменяли последовательность приема. Пациентам до и без приема будут автоматически открываться направления на определенные исследования, и только по их результатам станет доступна запись к профильному врачу", – объяснила заммэра.

Новый порядок уже заработал для пациентов с жалобами на боли в колене. Исходя из опроса при записи и данных электронной медкарты, автоматически формируются направления на рентген, а в некоторых случаях – и на анализ крови. Результаты помогают сразу определить последующий маршрут: к хирургу, терапевту или в консультативно-диагностическое отделение. Такой подход исключает лишние визиты и ускоряет постановку диагноза.

Ракова подчеркнула, что для классической системы здравоохранения это существенная смена парадигмы.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. Всего за последние шесть лет удалось протестировать порядка 200 ИИ-сервисов, из которых 67 уже стали неотъемлемой частью повседневной работы медучреждений мегаполиса.

