Российские суды стали чаще отказывать банкротам в списании долгов

Российские суды стали чаще отказывать гражданам в списании долгов после банкротства. По данным за первый квартал этого года, статус банкрота через суд получили более 137 тысяч россиян, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество отказов в списании обязательств выросло в 2,5 раза. Эксперты отмечают, что долги могут не списать, если заемщик предоставил банку недостоверные сведения или изначально оформлял кредит без намерения его возвращать.

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