Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 08:00

Общество

Российские суды стали чаще отказывать банкротам в списании долгов

Российские суды стали чаще отказывать банкротам в списании долгов

"Утро": облачная погода ожидается в Москве 3 июня

Тренд на онлайн-вечеринки бабушек появился в соцсетях

Спрос на настольные игры вырос в Москве

Трудовые лагеря для подростков могут вернуться в систему летнего отдыха в России

Российские студенты будут изучать четыре обязательные дисциплины

Московских выпускников со 100 баллами на ЕГЭ поощрят медалью

297 детей родились в Москве 2 июня

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве 3 июня

Квитанции за ЖКУ предложили перевести в электронный формат в России

Российские суды стали чаще отказывать гражданам в списании долгов после банкротства. По данным за первый квартал этого года, статус банкрота через суд получили более 137 тысяч россиян, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество отказов в списании обязательств выросло в 2,5 раза. Эксперты отмечают, что долги могут не списать, если заемщик предоставил банку недостоверные сведения или изначально оформлял кредит без намерения его возвращать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор БедуляВладимир Дементьев

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика