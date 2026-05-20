В Роспотребнадзоре дали советы по выбору летнего лагеря для ребенка

Перед началом каникул в Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать летний лагерь для ребенка. Перед покупкой путевки необходимо проверить, входит ли учреждение в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Если его нет в списках, то его деятельность противозаконна.

Также у лагеря должно быть разрешение от санитарно-эпидемиологической службы и свой сайт. Там родителям следует почитать отзывы, а также обратить внимание на наличие юридических реквизитов, условия проживания и уровень комфорта, в том числе на количество мест в комнатах, порядок и режим питания, правила пребывания в лагере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.