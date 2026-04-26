Водителям напомнили о штрафах за шум и неправильную утилизацию шин в Москве

Водителям напомнили о штрафах за нарушение закона о тишине и неправильную утилизацию шин в Москве. После 23:00 чрезмерный шум, включая многократное срабатывание автомобильной сигнализации, может стать основанием для жалобы.

При подтверждении нарушения автовладельцу грозит штраф до 5 тысяч рублей, однако срабатывание сигнализации по объективной причине не считается нарушением. Также штраф до 250 тысяч рублей предусмотрен за неправильную утилизацию шин.

