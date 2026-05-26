26 мая, 07:45Общество
Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по вопросам детского отдыха
Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по вопросам детского отдыха. Граждане смогут обратиться со своими вопросами до 31 мая.
Специалисты помогут выбрать лагерь и собрать ребенка в детское оздоровительное учреждение. Также они проконсультируют по вопросам безопасности и качества детских товаров. Все номера телефонов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
