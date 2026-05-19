Депутат Останина выступила против понижения возраста вступления в брак

В России необходимо снизить возраст вступления в брак, убеждены некоторые эксперты. Существует ли оптимальный возраст для такого шага и к каким последствиям могут привести подобные меры, расскажет Москва 24.

Молодая семья

Постепенное снижение возраста вступления в брак является государственной и общенациональной задачей, заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.





Юрий Крупнов председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития По действующему законодательству, молодежью считаются граждане до 35 лет. Более того, звучат предложения повысить этот возраст, вплоть до 40 или даже 45 лет. Проблема здесь не в законодательстве, а в том, что, адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей.

По его мнению, при постоянном расширении возраста молодежи Россия может столкнуться с негативными демографическими и физиологическими тенденциями, а потенциальный вред может оказаться разрушительным.

Таким образом, Крупнов прокомментировал заявление главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, согласно которому с биологической точки зрения молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. По ее словам, границы сдвигаются вслед за ростом продолжительности жизни: современный человек стареет медленнее, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид.



Согласно Семейному кодексу, брачный возраст в России наступает с 18 лет, однако в особых случаях союз могут зарегистрировать и в 16. Кроме того, в ряде регионов установлена возможность брака до 16 лет, однако она предоставляется в качестве исключения и на основе законов конкретного субъекта. Среди причин для разрешения на регистрацию – беременность или рождение ребенка, призыв на срочную службу, угроза жизни будущим супругам или сложная жизненная ситуация, а также фактически сложившиеся брачные отношения.



Однако в Госдуме выступили резко против понижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила Москве 24, что социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование.

"Школу оканчивают в 17 лет, а ребенком человек считается до 18, и социальные гарантии семья получает до его совершеннолетия. Предложение, о котором идет речь, кажется странным, как минимум потому что в погоне за статистикой можно лишить детства и возможности быть образованными людьми. Побеждает тот, кто обладает знаниями, погружен в науку, постиг все, что выработало человечество, и шагнул вперед", – убеждена парламентарий.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Необразованные родители воспитывают таких же сыновей и дочерей. Давайте оставим право оставаться детьми до 18 лет, а затем дадим возможность получить высшее образование.

По словам парламентария, учеба в университете не исключает возможности вступить в брак, создать семью и родить ребенка. Она напомнила, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому студенческие семьи имеют право на отдельные комнаты в общежитиях. Кроме того, девушки во время учебы получают декретные пособия на воспитание ребенка.

По мнению Останиной, оптимальный возраст для брака – индивидуальное понятие, поскольку психология человека со временем меняется.

"Тот, кто привык жить один в 21–26 лет, к 30 годам понимает, что в быту он и сам справится. Важнее говорить о социальных мотиваторах. Оптимальными можно назвать студенческие годы: время, когда ты с однокурсниками, студенческое братство, стройотряды – площадки, где получится познакомиться, узнать друг друга в неформальной обстановке", – подчеркнула она.

Однако сейчас таких возможностей у молодежи не так много: общественное движение больше специализируется на форумах и массовых мероприятиях, а не на вовлеченности, а стройотряды не являются массовым явлением, заключила Останина.

"Любовь и готовность к браку не одно и то же"

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что тема ранних браков всегда будет вызывать много споров, и здесь важно не впадать в крайности.

"С одной стороны, возраст сам по себе не гарантирует зрелость, потому что можно встретить очень инфантильных 40-летних и достаточно ответственных 20-летних. Но при этом ранний возраст связан с определенными рисками", – отметила специалист.

Она напомнила, что серьезные отношения, особенно брак, требуют не только чувств, но и навыков: например, умения договариваться, выдерживать конфликты, брать ответственность, учитывать мнение другого не только в момент влюбленности, но и в повседневной жизни. Такие способности во многом формируются по мере взросления личности.

"Если опираться на психологию развития и нейропсихологию, зоны мозга, связанные с долгосрочным планированием, контролем импульсов, оценкой последствий, продолжают активно формироваться примерно до 25 лет. Поэтому в более молодом возрасте люди чаще принимают решение эмоционально, опираясь на состояние "здесь и сейчас", – уточнила психолог.





Юлия Метлова семейный психолог Важно понимать, что любовь и готовность к браку – это не одно и то же. Последнее – не только чувства, а еще и совместный быт, финансовые вопросы, кризисы, распределение ответственности, умение проживать разочарование друг в друге, что в долгосрочных отношениях в любом случае бывает.

С психологической точки зрения сам по себе более ранний брак не гарантирует ни устойчивости отношений, ни более высокой удовлетворенности союзом. По словам специалиста, исследования семейных отношений показывают, что подобные ситуации статистически чаще сопровождаются разводами. Во многом это объясняется переменами в ценностях влюбленных, представления о себе и ожиданий от партнера.

"Мне кажется, важно уйти от идеи, что в какой-то день человек просыпается осознанным. Обычно это процесс, и это проявляется не столько с возрастом, сколько через опыт. Способность замечать свои реакции, понимать, зачем входить в отношения и выдерживать не только влюбленность, но и сложные периоды. Именно это можно назвать осознанностью", – подчеркнула психолог.

Важно, чтобы решение о браке принималось не из страха остаться одному, не под давлением общества или семьи, а из понимания: "Я выбираю быть именно с этим человеком и готов вкладываться в отношения". Это процесс, а значит, он требует времени, внимания и эмоциональной зрелости, независимо от возраста в паспорте, заключила Метлова.

