Мэр Москвы: столичные школьники завоевали 7 медалей на биологической олимпиаде

Безоговорочной победой российских школьников завершилась международная биологическая олимпиада. Ребята взяли 6 золотых и 1 серебряную медаль. Победителей и призеров, среди которых трое москвичей, Сергей Собянин поздравил в мессенджере MAX.

Состязания проходили в Сочи, на территории "Сириуса". За победу боролись школьники из Казахстана, Киргизии, Индонезии, Венесуэлы, Турции, ЮАР. Всего более 15 стран.

