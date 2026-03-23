Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

Московские компании активно внедряют инновации в строительстве. Они разработаны благодаря Московскому инновационному кластеру и программам "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Одна из таких разработок позволяет дистанционно управлять строительными кранами. Крановщику не требуется больше тратить время на подъем и спуск с башенного крана. Он трудится в комфортных условиях на земле, используя пульт и экраны. Эта технология уже применяется при строительстве нового корпуса НИИ имени Н. В. Склифосовского и будет распространена на другие московские стройки. По оценке производителя, новая система на 70% сокращает количество потенциально опасных ситуаций.

