Цифровой ассистент "Москва" будет помогать узнавать результаты ОГЭ и ЕГЭ. Для этого нужно попросить его показать оценки или баллы прямо в чате поддержки на портале mos.ru или в приложении "Моя Москва". Далее цифровой ассистент предложит ввести номер документа и код регистрации на экзамен.

При необходимости результаты можно отфильтровать по конкретной дисциплине. Если данные еще не загружены, ассистент предложит подписаться на уведомления в личном кабинете. Узнать результаты также можно через портал mos.ru или "Московскую электронную школу".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

