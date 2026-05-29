Семь инновационных колледжей возведут в Москве

В Москве возведут семь инновационных колледжей. В одном из них в Коммунарке будут готовить специалистов для строительной отрасли, в том числе сварщиков. Сейчас эта профессия входит в число самых востребованных, а работодатели начинают подбирать будущих сотрудников еще во время учебы.

Студенты столичных колледжей осваивают теорию и практику сварки, участвуют в профессиональных конкурсах и проходят практику на предприятиях. Среди выпускников уже есть специалисты, которые устроились на работу сразу после обучения. По данным колледжей, 95% выпускников находят работу в первый год после выпуска.

