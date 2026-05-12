В Совфеде озвучили минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для получения школьного аттестата в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" (три балла) по математике базового уровня. Об этом в интервью РИА Новости сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

Парламентарий пояснил, что минимальные баллы ЕГЭ делятся на категории для завершения школьного образования и для продолжения обучения в вузах. Как отметил Гибатдинов, аттестат выдается при наличии 24 баллов по русскому языку и 7 баллов (оценки "три") по базовой математике, в то время как для университетов установлены значительно более высокие проходные пороги.

Сенатор также перечислил минимумы, подтверждающие освоение школьной программы по остальным дисциплинам. Среди них: физика, химия и биология – 36 баллов, профильная математика – 27, информатика – 40, история и литература – по 32, география – 37, обществознание – 42, а иностранные языки – 22 балла.

Гибатдинов подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисления даже на коммерческой основе, так как внутри учебных заведений проходит отдельный конкурсный отбор.

Отдельно сенатор напомнил, что вузы могут по своему усмотрению начислять до 15 бонусных баллов за личные достижения. В перечень таких заслуг входят аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность со стажем не менее 4 лет, победы в перечневых олимпиадах и другие успехи.

Парламентарий уточнил, что за каждое из таких достижений обычно дают не более 5 баллов, однако итоговое решение чаще всего остается за университетом.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало ряд значимых изменений в правилах приемной кампании 2026/2027 учебного года. При этом ключевым нововведением призван стать так называемый "день тишины", призванный сделать процедуру зачисления более прозрачной.