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20 июля, 09:15

Общество

Студия танцев в Москве закрылась после продажи абонементов

Студия танцев в Москве закрылась после продажи абонементов

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Москвички пожаловались на студию танцев, которая закрылась после продажи годовых абонементов. По словам клиентов, многие оформили рассрочку, но после закрытия студии деньги так и не вернули. Пострадавшие создали общий чат, в котором уже больше 30 человек.

Хотя старая компания объявила себя банкротом, в интернете по-прежнему показывают рекламу студии с тем же названием. Новая компания продолжает набирать клиентов, но утверждает, что не имеет отношения к прежним владельцам и не отвечает за их долги.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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