Психолог назвала возможные плюсы раздельного обучения мальчиков и девочек

Предложение РПЦ о раздельном обучении мальчиков и девочек с 5 класса может помочь повысить концентрацию школьников, поскольку в этом возрасте у детей начинаются возрастные изменения, считает психолог Надежда Лисай.

При этом, по ее словам, речь не должна идти о возвращении к прошлым моделям образования. В эпоху интернета дети все равно будут взаимодействовать друг с другом. Эксперт считает, что разделение может касаться отдельных занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.