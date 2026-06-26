Специальности в сфере квантовых коммуникаций и ИИ появились в московских колледжах

Специальности в сфере квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и виртуальной реальности появились в московских колледжах в этом году. Приемная кампания для выпускников девятых классов стартовала 26 июня.

Наиболее востребованными направлениями остаются машиностроение, управление дронами, 3D-печать, веб-разработка и кибербезопасность. Всего столичные колледжи предлагают обучение более чем по 150 профессиям и специальностям.

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