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Новости

26 июня, 23:30

Город

Специальности в сфере квантовых коммуникаций и ИИ появились в московских колледжах

Специальности в сфере квантовых коммуникаций и ИИ появились в московских колледжах

Новые специальности появились в московских колледжах

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Приемная кампания стартовала в колледжи Москвы 26 июня

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Специальности в сфере квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и виртуальной реальности появились в московских колледжах в этом году. Приемная кампания для выпускников девятых классов стартовала 26 июня.

Наиболее востребованными направлениями остаются машиностроение, управление дронами, 3D-печать, веб-разработка и кибербезопасность. Всего столичные колледжи предлагают обучение более чем по 150 профессиям и специальностям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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