Выпускники колледжей получили возможность поступать в вузы без результатов ЕГЭ при продолжении обучения по ранее выбранной специальности. Об этом рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

По ее словам, новое правило действует для выпускников всех колледжей. Теперь после окончания среднего профессионального учебного заведения им не нужно дополнительно сдавать ЕГЭ для поступления в вуз по своему профилю.

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